Keçiören'de 'geri dönüşüm potası' uygulaması

'Geri Dönüşümü Öğreniyorum' projesi kapsamında okulların bahçelerine sabitlenen potalar, atıkların toplanması için önemli bir teşvik aracı olurken aynı zamanda öğrencilerin basket atma yarışlarıyla da renkli görüntülere sahne oluyor.

İlçedeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde birçok atık toplama çalışması yürütüldüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimizin dört bir yanında 138 adet atık cam toplama kumbaramız var. Cadde ve sokaklarımızda 500'den fazla kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası ve 11 adet atık getirme merkezimiz var. Bu kapsamda belediye ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalarla bir yılda 'Bin 70 ton' atık cam, 6 bin 620 kilogram bitkisel atık yağ, bin 650 kg atık pil ve 2 bin 250 kg elektronik atık topladık. Geri dönüşüm çalışmalarımıza öğrencilerimizi de dâhil ederek daha bilinçli bir neslin oluşmasını sağlıyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen Geri Dönüşüm çakışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 03123591027 nolu geri dönüşüm danışma hattını arayabilirler.

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