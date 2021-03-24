Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu
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Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu

24.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:21
Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu

Keçiören Belediyesi cadde ve sokakları temizlemek için gece temizlik ekibi kurdu.

Keçiören Belediyesi cadde ve sokakları temizlemek için gece temizlik ekibi kurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00'den sabah 05.00'e kadar ilçedeki tüm cadde ve sokakları temizlemek için Keçiören Belediyesi tarafından gece temizlik ekibi kuruldu. Temizlik ekibinin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizdeki tüm mahallelerimizde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürüyoruz. Ekiplerimiz özellikle pandemi sürecinde vatandaşımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için sokak ve caddelerimizi detaylı bir şekilde temizliyor, daha sonra da önemli noktaları dezenfekte ediyor" açıklamalarında bulundu.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan gece temizlik ekibi, rutin temizlik çalışmaları dışında kentteki park, bahçe ve diğer muhtelif noktalarda hem temizlik hem de dezenfekte çalışması yürütüyor. İlçedeki 51 mahallede 24 saat esasına göre devam eden temizlik çalışmalarıyla Keçiörenliler daha temiz bir güne merhaba diyor.

Temiz bir çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik sürdürülen gece temizliğinin aralıksız devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören'de yaşaması için çalışıyoruz. Muhtelif noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklarımızı temizleyerek dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.? - ANKARA

Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu
Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu
Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu
Keçiören'de gece temizlik ekibi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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