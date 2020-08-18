Keçiören'de gece gündüz temizlik Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediyemiz, ilçemizdeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfektasyon işlemlerini gece gündüz sürdürüyor. Ekiplerimiz özellikle pandemi sürecinde vatandaşımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için muhtarlarımızla koordineli bir şekilde sokak ve caddelerimizi detaylı bir şekilde temizliyor, daha sonra da önemli noktaları dezenfekte ediyor." dedi.

24 SAAT TEMİZLİK

Bu kapsamda cadde, sokak, park, semt pazarı ve kaldırımlar önce yıkanıyor daha sonra ise dezenfekte ediliyor.

TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE

Son günlerde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artışla birlikte temizliğin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Altınok, salgının yayılımını azaltmak için maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğini de belirtti.

Altınok, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna da vurgu yaparak şunları aktardı:

"Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar yakın temastan ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. TMM (Temizlik, Maske ve Mesafe) kuralına uyalım, bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim, birbirimizi koruyalım."

Kaynak: Bültenler