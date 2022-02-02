Keçiören'de 'evet'ler havada uçuştu

Keçiören, 02.02.2022 tarihini ölümsüzleştirmek için nikah masasına oturan çiftlerin 'evet'leriyle yankılandı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah Salonu da birçok nikah merasimine ev sahipliği yaptı. 36 çiftin 'evet' diyerek dünya evine girdiği salon mutluluğun en çok yaşandığı adreslerden biri oldu. Gelin ve damatların mutluluğuna aileler ve yakın arkadaşları da şahitlik ederken, sırası gelen çiftlerin nikahları birbiri ardına kıyıldı. Çiçeği burnunda çiftlerin nikah sırası beklerken yaşadıkları heyecan ve tatlı telaş gözlerine yansıdı. Evlatlarının mürüvvetlerini görmenin mutluluğunu yaşayan anne ve babalar ise dualar ederek evlatlarının bir ömür boyu mutlu olmasını dilediler.

Keçiören'de yaşanan 02.02.2022 yoğunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, birbirini anlayışla karşılamadır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına olsun inşallah" dedi. - ANKARA