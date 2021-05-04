Keçiören'de eski oyun ve spor seti kalmayacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son iki ayda Keçiören'deki parklarda 51 adet oyun setinin yenilendiğini Haziran ayına kadar da ilçedeki hiçbir parkta eski oyun ve spor setinin kalmayacağını belirtti.

Altınok, "Pandemi sonrasında çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için parklarımızdaki oyun ve spor setlerini yenilemeye devam ediyoruz. Parklarımıza 2 ayda 51 adet oyun seti kurduk. Haziran ayına kadar da 144 adet oyun ve spor setini yenilemiş olacağız." dedi.

15 BİN METREKARE KAUÇUK DÖŞENECEK

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Keçiören'deki parklarda oyun ve spor seti yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayına kadar yenileme çalışmalarını tamamlayacak olan ekipler aynı zamanda parklardaki oyun alanlarına çocukların güvenliği için kauçuk döşeme çalışmalarını da sürdürüyor. 2 ay önce başlatılan ve haziran ayına kadar sürecek olan çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare kauçuk döşeme ve 5 bin metrekare sentetik çim halı serme çalışması tamamlanmış olacak.

"520 ADET PARKIMIZ VAR"

İlçedeki parklarda yürütülen bakım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve yeni park yapım çalışmalarında önemli bir yol katedildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye`de en çok parkın olduğu ilçe Keçiören'dir. Şehrimizde 520 adet parkımız var. Parklarımıza yeni oyun seti, spor aleti ve oturma grupları kurarak hem ailelerin hem de çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Park zengini bir kente sahip olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler