Keçiören'de eski oyun ve spor seti kalmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'de eski oyun ve spor seti kalmayacak

Keçiören'de eski oyun ve spor seti kalmayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son iki ayda Keçiören'deki parklarda 51 adet oyun setinin yenilendiğini Haziran ayına kadar da ilçedeki hiçbir parkta eski oyun ve spor setinin kalmayacağını belirtti.

Altınok, "Pandemi sonrasında çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için parklarımızdaki oyun ve spor setlerini yenilemeye devam ediyoruz. Parklarımıza 2 ayda 51 adet oyun seti kurduk. Haziran ayına kadar da 144 adet oyun ve spor setini yenilemiş olacağız." dedi.

15 BİN METREKARE KAUÇUK DÖŞENECEK

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Keçiören'deki parklarda oyun ve spor seti yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayına kadar yenileme çalışmalarını tamamlayacak olan ekipler aynı zamanda parklardaki oyun alanlarına çocukların güvenliği için kauçuk döşeme çalışmalarını da sürdürüyor. 2 ay önce başlatılan ve haziran ayına kadar sürecek olan çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare kauçuk döşeme ve 5 bin metrekare sentetik çim halı serme çalışması tamamlanmış olacak.

"520 ADET PARKIMIZ VAR"

İlçedeki parklarda yürütülen bakım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve yeni park yapım çalışmalarında önemli bir yol katedildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye`de en çok parkın olduğu ilçe Keçiören'dir. Şehrimizde 520 adet parkımız var. Parklarımıza yeni oyun seti, spor aleti ve oturma grupları kurarak hem ailelerin hem de çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Park zengini bir kente sahip olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keçiören'de eski oyun ve spor seti kalmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:49:00. #1.14#

title