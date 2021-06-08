Keçiören'de 'Dokunma Havuzunun' yapımı tamamlandı

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri, Şefkat Mahallesi'nde bulunan Deniz Dünyası'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı.

Altınok, "Deniz Dünyamızı yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Su canlılarımızın doğal yaşam alanlarını genişlettik ve onlara yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaret eden vatandaşlarımızın balıkları kendi elleriyle beslemeleri için bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyamız yeni canlıları ve yeni dekoruyla çocuklarımızın ve ailelerimizinhizmetindedir." dedi.

KOİ BALIKLARINI VATANDAŞ BESLEYECEK

Böylece okyanus, deniz ve tatlı su canlılarına ilgi duyan vatandaşların merakla beklediği dokunma havuzunun yapımı da bitmiş oldu. Rengârenk ışıklandırma sistemine sahip olan dokunma havuzundaki koi balıkları ise vatandaş tarafından biberonla ya da elle beslenebilecek.

"BİRÇOK BÖLÜM YENİLENDİ"

Deniz ve okyanus canlıları ile ziyaretçiler arasındaki mesafeyi kaldırmak için Deniz Dünyası'nın birçok bölümünde yenileme çalışması yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu bilgileri aktardı:

"2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan tesisimizde birçok akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirhana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz'de yaşayan su canlıları yer alıyor. Deniz Dünyası'ndaki yenileme ve genişletme çalışmalarımızla dokunma havuzunun yanına bir de bitki akvaryumu inşa ettik. Aynı zamanda yeni bir şelale ile güzelleştirdiğimiz bu minik okyanusun tünel akvaryumu bölümündeki dekorunu ve camlarını yeniledik. Piton yılanlarımızın ve kaplumbağalarımızın daha doğal bir yaşam alanına kavuşması için de akvaryum değişikliği yaptık."

Kaynak: Bültenler