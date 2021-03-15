Keçiören'de doğa dostu atık pil toplama yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keçiören'de doğa dostu atık pil toplama yarışması

15.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:48
Keçiören'de doğa dostu atık pil toplama yarışması

Keçiören Belediyesi ve TAP işbirliği ile 8 Mart 2021 tarihinde başlatılan Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması 18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Keçiören Belediyesi ve TAP işbirliği ile 8 Mart 2021 tarihinde başlatılan Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması 18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veren Keçiören'deki tüm okullar kampanyaya katılabilecekler.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Belediyemiz ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliğinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüştürülmesi ve sıfır atığa ulaşılması amacıyla düzenlediğimiz 'Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması'nı başlattık. Doğa dostu yarışmamıza ilçemizdeki tüm okullarımız katılabilirler" dedi.

En çok pil toplayan okullar ödüllendirilecek

Başkan Altınok, Atık Pil Toplama Yarışması'na katılan ve pil toplayan öğrencilere çeşitli hediyelerin verileceğini söyledi. Altınok, "Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında her 250 kilogram atık pil için 1 adet STEM robotik sistem seti, her 50 kilogram atık pil için ise top seti (1 futbol topu, 1 voleybol topu, 1 basketbol topu) hediye edeceğiz. Kampanyaya katılacak okullarımız atık pillerini teslim etmek ve ayrıntılı bilgi almak için Geri Dönüşüm Danışıma Hattı '0312 359 10 27' numaralı telefonla yetkililerimize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de doğa dostu atık pil toplama yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören'de doğa dostu atık pil toplama yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:53:07. #1.14#
title