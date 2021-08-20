Keçiören'de devasa park hizmete açıldı
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Keçiören'de devasa park hizmete açıldı

Keçiören'de devasa park hizmete açıldı
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Keçiören Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen park yapım çalışmaları hızla devam ederken Kanuni Mahallesi'nde inşası tamamlanan Mustafa Çelikten Parkı'nın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.

?Keçiören Kanuni Mahallesi'ne inşa edilen Mustafa Çelikten Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören bir park cennetidir. Türkiye'de en çok parka sahip olan ilçe Keçiören'dir. 1994'te Kanuni Mahallemizin tamamı gecekonduydu. Ankara'da en çok gecekondu bulunan ilçe Keçiören'di. O dönemde yol yok, altyapı ve üstyapı yok. Yazın insanlarımız yanardı kışın da donardı. Gecekonduda yaşamak kader değildir. Çok şükür insanca yaşam, insanca hayat diyerek kentsel dönüşümünü başlattık. Şimdi Keçiören'imiz gizemli, saklı bir cennettir." dedi.

"KÜLTÜR SOKAĞI YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Açılış töreninde katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, "Atatürk Botanik Bahçemiz, şelalemiz, kalemiz, Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanımız, spor alanlarımız, Deniz Dünyamız, Doğal Yaşam Parkımız derken Ankara'nın her yerinden insanlarımız Keçiören'e gezmeye geliyor. Çöplüklerin gül bahçesine dönüştüğü, güzelliklerin çekim merkezi olduğu bir ilçedir Keçiören. Mustafa Çelikten Parkımızın aşağısında bulunan 33 bin metrekarelik alanımızda park ve spor tesisi çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. İçinde yürüyüş yolları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları bulunan bu parkımıza bir de kültür sokağı yapmayı planlıyoruz. Keçiören'imizi ilmek ilmek dokunmaya devam ediyoruz. En iyi profesör parklarımıza inşa ettiğimiz yürüyüş yollarıdır. Burada günlük bir saat yürüyerek hastaneye daha az gider, psikolojik anlamda da rahatlayabilirsiniz. Parkımız ve yürüyüş yolumuzla ayağınıza bir nimet getirdik." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞKAN BİR İNSANDI"

Altınok, parka ismi verilen Çankırılı sanayici merhum Mustafa Çelikten'e ilişkin de bazı anekdotları paylaşarak şunları aktardı:

"Mustafa Çelikten, eski ve kadim bir dostumuzu. Kendisi Çankırı Çaparkaya köyümüzden, Anadolu'nun bağrından çıkan iş dünyasında önemli bir yere sahip olan kıymetli bir sanayiciydi. Yardımseverdi, yanında yüzlerce insan çalıştırıp devletine ve milletine katkı sunan, ihracatta önemli başarılara imza atmış olan çalışkan bir insandı. Kendisi Türk sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Çankırı'ya ve ülkesine önemli katkı sunmanın yanı sıra aynı zamanda bir Keçiören aşığıydı. Dolayısıyla 'Ölen tendir canlar ölesi değil'. Mustafa Çelikten'in ruhu inanıyorum ki şuan bizlerle. Yüce Rabbimden merhuma rahmet, Çelikten ailesine de başsağlığı diliyorum."

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, BBP Keçiören İlçe Başkanı Ebubekir Aktaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parka ismi verilen Mustafa Çelikten'in kardeşi Veysel Çelikten ile Mustafa Çelikten'in ailesi katıldı. ?

Kaynak: Bültenler

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