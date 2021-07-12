Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi
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Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi

Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından köylere verilen tarımsal destek hasat şenliği ile devam ediyor.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından köylere verilen tarımsal destek hasat şenliği ile devam ediyor.

Başkentin Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki köylere verilen tarımsal destek, Keçiören'de bulunan Kösrelik köyünde gerçekleştirilen hasat şenliği ile devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirilen törene Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Kösrelik köyünün vatandaşları katılım sağladı.

"Keçiören yüksek bir rakıma sahip olduğu için burada bir kuraklık yok"

Bu sene Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa değinen Başkan Altınok, "Ülkemizin birçok yerinde yağmurların zamanında yağmamasından dolayı bir kuraklık yaşıyoruz. Ama şükür ki Keçiören yüksek bir rakıma sahip olduğu için burada bir kuraklık yok. Bütün ülkemizde de kuraklık olmaz İnşallah" diye konuştu.

"Atalardan gelen genlerimize işlemiş mutlaka sofrada ekmek olacak"

Türk tarihinde ve kültüründe buğdayın önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Altınok, "Bizim Türk milleti alışmış genlerinde var. Mutlaka ekmek olacak ekmeksiz olmaz. Atalardan gelen genlerimize işlemiş mutlaka sofrada ekmek olacak. Ekmeksiz sofra yok ekmekte buğdaydan oluyor" ifadelerini kaydetti.

Başkan Altınok hasat şenliğinde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından bir vatandaşın biçerini kullanarak buğday biçti. - ANKARA

Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi
Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi
Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi
Keçiören'de çiftçilerin hasat şenliği gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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