Keçiören'de bulunan Deniz Dünyası'na yeni dokunma havuzu
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Keçiören'de bulunan Deniz Dünyası'na yeni dokunma havuzu

10.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:28
Keçiören'de bulunan Deniz Dünyası'na yeni dokunma havuzu

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin en büyük akvaryumlarından birisi olan Deniz Dünyası'na yeni bir dokunma havuzu inşa ediyor.

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin en büyük akvaryumlarından birisi olan Deniz Dünyası'na yeni bir dokunma havuzu inşa ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şefkat mahallesinde bulunan Deniz Dünyası'nda başlatılan dokunma havuzunun yapımına devam ediliyor. Dokunma havuzunun yapımı tamamlandığında ziyaretçiler burada deniz ve okyanus canlılarını besleme imkanı bulacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, deniz ve okyanus canlılarını bir arada görmek isteyen vatandaşların ve çocukların vazgeçilmez mekanı olan Deniz Dünyası'na yeni bir havuz yaptıklarını belirterek, "Bu havuzumuzda çocuklarımız balıklarla yakın temas kurarak onları besleme imkanına kavuşacaklar." ifadelerini kullandı.

Deniz Dünyası ile okyanusları ve denizleri başkente taşıdıklarının altını çizen Altınok, şunları kaydetti:

"2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan tesisimizde birçok akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirana, ahtapot, müren ve mığrı balıkları, bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz'de yaşayan su canlıları yer alıyor. Aynı zamanda birçok okyanusta yaşayan canlılarımızı da burada ziyaretçilerimize sunuyoruz. Şimdi de yeni bir dokunma havuzu yaparak vatandaşlarımızın buradaki canlılarımızla iç içe olmalarını sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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