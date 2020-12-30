Keçiören'de bozuk yol ve kaldırım bırakılmadı
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Keçiören'de bozuk yol ve kaldırım bırakılmadı

30.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:16
Keçiören'de bozuk yol ve kaldırım bırakılmadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde yürütülen sıcak asfalt serim ve peyzaj çalışmalarıyla Keçiören'de hizmet gitmeyen mahalle ve sokağın bulunmadığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 51 mahallemize 236 bin ton sıcak asfalt serdik.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde yürütülen sıcak asfalt serim ve peyzaj çalışmalarıyla Keçiören'de hizmet gitmeyen mahalle ve sokağın bulunmadığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 51 mahallemize 236 bin ton sıcak asfalt serdik. Şehrimizde bozuk ve yıpranmış kaldırımları da yenileyerek 57 bin metre bordür, 45 bin 40 metrekare tretuvar taşı döşedik. İlçemizi daha estetik hale getirmek için ekiplerimiz tüm mahallelerimizin farklı noktalarında gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21 aylık görev süresince Keçiören'de yapılan sıcak asfalt serim ve peyzaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınok, ilçede bozuk ve yıpranmış yol ve kaldırım bırakılmadığının altını çizerek, "2019'da 9 ayda ilçemize 76 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. 2020'ye geldiğimizde ise Ankara'daki diğer ilçelerden daha fazla olmak kaydıyla 160 bin ton, yaklaşık 40 milyon lira değerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. 21 aylık görev süremizde ise toplamda 236 bin tonluk asfalt serimi ile rekor bir çalışmaya imza attık. Aynı zamanda mahallelerimize hem yeni kaldırımlar yaptık hem de bozuk ve yıpranmış kaldırımları yeniledik. Bu anlamda kentimize 57 bin metrelik bordur taşı, 45 bin 40 metrekare tretuvar döşeyerek 587 sokağımızı yeniledik, yol ve kaldırımları daha konforlu hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"Her kuruş hizmete dönüşüyor"

Vatandaşın her kuruşunu hizmete dönüştürdüklerini söyleyen Altınok, "İlçemize Çankaya'dan daha iyi havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Birçok belediye bunu yapamıyor. Kızılay'ın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Vatandaşımızın her kuruşu emin ve ehil ellerde hizmete dönüşüyor" dedi. - ANKARA

Keçiören'de bozuk yol ve kaldırım bırakılmadı
Keçiören'de bozuk yol ve kaldırım bırakılmadı
Keçiören'de bozuk yol ve kaldırım bırakılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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