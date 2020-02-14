Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
Binadan yükselen alevler Binanın bulunduğu sokak Yangın çıkan bina ve çatı katı Yangın söndürme çalışmaları Bina önünde bekleyen vatandaşlar ANKARA - Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.
14.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:12
Binadan yükselen alevler
Binanın bulunduğu sokak
Yangın çıkan bina ve çatı katı
Yangın söndürme çalışmaları
Bina önünde bekleyen vatandaşlar ANKARA - Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Kaynak: AA