Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
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Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Binadan yükselen alevler Binanın bulunduğu sokak Yangın çıkan bina ve çatı katı Yangın söndürme çalışmaları Bina önünde bekleyen vatandaşlar ANKARA - Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.

14.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:12
Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Binadan yükselen alevler

Binanın bulunduğu sokak

Yangın çıkan bina ve çatı katı

Yangın söndürme çalışmaları

Bina önünde bekleyen vatandaşlar ANKARA - 'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Keçiören'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
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