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Keçiören'de Azerin rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Keçiören'de Azerin rüzgarı esti Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri'nde Azerin sahne aldı.

Keçiören'de Azerin rüzgarı esti

ANKARA - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri'nde Azerin sahne aldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri'nde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne aldı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Azerin, sevilen eserlerini seslendirdi. Konseri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da izledi. Konser öncesinde salon Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılırken ünlü sanatçı Azerin Keçiören halkına güzel bir gece yaşattı.

Keçiören'de Azerin rüzgarı esti

Keçiören'de Azerin rüzgarı esti

Keçiören'de Azerin rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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