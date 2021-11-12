Keçiören'de Atatürk anısına yüzme şampiyonası

ANKARA (İHA) - Atatürk'ü Anma Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletlerin ve milletlerin kaderini değiştiren liderler vardır. Atatürk Türk milletinin kaderini değiştiren bir kahramandır. Aynı zamanda yirminci asrın başında dünyanın dengesini ve tarihin akışını değiştiren bir liderdir" dedi.

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde bugün başlayan ve 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde de devam edecek olan Atatürk'ü Anma Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı.

"Gençlerimiz bu asrı Türklerin asrı yapacak"

Ankara'dan 11, 12, 13 yaş grubu 499 sporcunun katılımıyla düzenlenen anma şampiyonasının açılış konuşmasında sporcuları tebrik eden Başkan Altınok, "Devletimizin kurucusu, büyük devlet adamı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında anmak için Türkiye Yüzme Federasyonumuzla birlikte şampiyona düzenliyoruz. Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu cennet parçası toprakları bırakan şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır.' demiştir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devletini gençlerimize emanet etmiş, Türkiye'nin umudunun gençler olduğunu söylemiştir. Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarına katılıyoruz. Atatürk de 'Sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyor. İnşallah gençlerimiz 21'inci asırda ülkemizi Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak ve bu asrı Türklerin asrı yapacaktır. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza tüm çocuklarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın açılışına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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