Keçiören'de asfatl sezonu başladı

Keçiören Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçedeki sıcak asfalt serim çalışmalarına hız kazandırdı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimize bu yıl 40 milyon TL'lik yatırımla hava alanı gibi yollar yapıyoruz. Sokaklarımızın çehresini değiştirerek daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt serim seferberliği ile bozuk ve yıpranmış yollar yenilenerek sokaklar daha estetik hale getiriliyor.

40 MİLYON TL'LİK ASFALT SERİYORUZ

Keçiören'de asfalt sezonunun başladığını söyleyen ve çalışmalarla ilgili bilgiler veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Metrekaresi dokuma halıdan da pahalıdır. Keçiören'de son 2 yılda 300 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Bunun yaklaşık 200 bin tonunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde gerçekleştirdik. Şuanda sokaklarımıza 40 milyon TL değerinde sıcak asfalt serimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: Bültenler