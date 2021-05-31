Keçiören'de asfalt sezonu başladı
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Keçiören'de asfalt sezonu başladı

Keçiören'de asfalt sezonu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçedeki sıcak asfalt serim çalışmalarına hız kazandırdı.

Keçiören Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçedeki sıcak asfalt serim çalışmalarına hız kazandırdı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt serim seferberliği ile bozuk ve yıpranmış yollar yenilenerek sokaklar daha estetik hale getiriliyor. Keçiören'de asfalt sezonunun başladığını söyleyen ve çalışmalarla ilgili bilgiler veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimize bu yıl 40 milyon TL'lik yatırımla hava alanı gibi yollar yapıyoruz. Sokaklarımızın çehresini değiştirerek daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Metrekaresi dokuma halıdan da pahalıdır. Keçiören'de son 2 yılda 300 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Bunun yaklaşık 200 bin tonunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde gerçekleştirdik. Şuanda sokaklarımıza 40 milyon TL değerinde sıcak asfalt serimiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de asfalt sezonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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