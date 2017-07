Keçiören'de Asfalt Seferberliği

Keçiören Belediyesi ekipleri sokak sokak tarama yaparak yolları daha güvenli ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için son hızla çalışmalarını sürdürüyor.



Havaların ısınmasının ardından başlayan kaldırım ve yol kaplama çalışmaları son sürat devam ederken, 6 mahallede 16 bin 219 metre kaldırım ve yol kaplama çalışması yapıldı. Yayla, Şehit Kubilay, Bademlik, Kanuni, İncirli ve Yükseltepe Mahallerinde yapılan çalışmalarla yollar daha güvenli hale gelirken, 21 ton da asfalt döküldü.



Sancaktepe, Şefkat ve Kanuni Mahalleleri'nde 6 bin 200 metre tretuvar, 1585., 1659., 1655., 1658. Sokaklar Veysel Karani Cami, Demirler Sokak çevresinde de yol kaplama çalışması yapıldı. Türkiye'nin en büyük ilçelerinde biri olan Keçiören'in altyapıda da öncü olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak çalışmalarla ilgili şunları söyledi; "Keçiören'in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde gelirken, Keçiören'i altyapı standartları yüksek bir şehir yapmaya da devam ediyoruz." - ANKARA