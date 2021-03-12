Keçiören'de ağaçlar öğrencilere emanet
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Keçiören'de ağaçlar öğrencilere emanet

12.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:04
Keçiören'de ağaçlar öğrencilere emanet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki okullarımızın bahçelerini ağaçlandırıyoruz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki okullarımızın bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Öğrencilerimizin daha yeşil, daha oksijenli bir ortamda eğitim almaları için ağaç dikme seferberliğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeşile ve doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için diktiğimiz her bir ağacımızı öğrencilerimize emanet ediyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında ağaç dikme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki okulların kampüslerinde de ağaçlandırma, toprak tesviyesi ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. İlk olarak Bağlum'da bulunan Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

Keçiören'i kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını belirten Belediye Başkanı Altınok, "Ağaç sevgisini aşılamak için okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımları yaptık. Aynı zamanda belediye olarak okul bahçelerimizde ve sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören'imizi Ankara'nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de ağaçlar öğrencilere emanet
Keçiören'de ağaçlar öğrencilere emanet
Keçiören'de ağaçlar öğrencilere emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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