Keçiören'de 5 Temmuz'da başlatılacak Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'de 5 Temmuz'da başlatılacak Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı

Keçiören'de 5 Temmuz'da başlatılacak Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 5 Temmuz'da başlatılacak olan Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 6-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceği Yaz Spor Okulunda 16 branşta eğitim verilecek.

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulunda; atletizm, atletizm özel sporcular, basketbol, basketbol özel sporcular, badminton, güreş, judo, geleneksel okçuluk, masa tenisi, satranç, taekwondo , tenis, voleybol, dart, akıl ve zeka oyunları, kaykay branşlarından birine kayıt yaptırmak isteyen çocuklar ve ailelerin Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Bilgi almak isteyenler vatandaşlar 0312 358 00 63 nolu telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİZ

Yaz Spor Okullarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ücretsiz olarak eğitim sunacak olan okulumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla iletişimlerini geliştirerek spor ahlakı ve spor kültürü ile yetişmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal yönden gelişmelerine de katkıda bulunacağız." dedi.?

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Emre Kocadağ Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören'de 5 Temmuz'da başlatılacak Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:54:15. #1.14#

title