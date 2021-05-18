Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm

Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok geri dönüşüm seferberliğini pandemi döneminde 5 ayrı alanda eş zamanlı olarak sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok geri dönüşüm seferberliğini pandemi döneminde 5 ayrı alanda eş zamanlı olarak sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması için yürütülen çalışmalar kapsamında 60 bin adet 'Ambalaj atık poşeti' dağıtılırken; atık elektroniklerin, atık yağların ve pillerin geri dönüşümü için ise çeşitli kampanyalar düzenlendi. Tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığı bu çalışmalara öğrenciler de dahil edilerek çevreye karşı farkındalıklarının artırılması sağlandı. Organik atıkların gübreye dönüştürülmesi için temin edilen kompost makinesi ile de aylık 800 kilogram organik gübre üretim kapasitesine ulaşıldı.

"Vatandaşlarımız belediyemizle iletişime geçerek bu seferberliğimize destek olabilirler"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ambalaj atıklarının, atık elektrik ve elektronik eşyaların, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve organik atıkların geri dönüşümü noktasında çalışmalarımız 5 ayrı alanda aralıksız devam ediyor. Bazı dönemlerde çeşitli kampanyalar yaparak farkındalığı artırmak için hediyeler verdiğimiz bu çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizle iletişime geçerek bu seferberliğimize destek olabilirler" dedi.

Pandemiyi bahane etmeden yıl boyunca geri dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların "0312 359 10 27" nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattını arayabileceklerini kaydetti. - ANKARA

Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Mustafa Şentop
Magazin Feyza Aktan Cemal Hünal Burak Sergen Ceyda Düvenci
Spor Muslera Arda Turan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:53:24. #1.15#

title