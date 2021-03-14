Keçiören'de 300 ibadethane dezenfekte edildi

Keçiören Belediyesi ilçede bulunan ibadethanelerin temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 300 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cami, mescit ve cemevlerindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşlar daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı buluyor. Keçiören Belediyesi ekiplerince sürdürülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda bazı ibadethanelerde de tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İbadethanelerimiz, camilerimiz, mescitlerimiz ve cemevlerimiz gül kokacak dedik ve rutin temizlik çalışmalarımızın ardından kutsal mekanlarımızı Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) de kokusu olan gül suyuyla bezedik" açıklamalarında bulundu.

İbadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca rutin olarak temizlendiğini belirten Başkan Altınok, "Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, mescit ve cemevlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

?(Mİ-SO-Y) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı