Keçiören'de 30 Ağustos anısına "sosyal mesafeli" ayak tenisi Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Sosyal Mesafeli Spor" sloganıyla geniş katılımlı "1'inci Ayak Tenisi Turnuvası" düzenliyor.

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Sosyal Mesafeli Spor" sloganıyla geniş katılımlı "1'inci Ayak Tenisi Turnuvası" düzenliyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1'inci Ayak Tenisi Turnuvası' başlatıldı. Toplamda 125 kişinin mücadele ettiği turnuvada 16 erkek, 9 da kadın takımı yer alıyor.

Müsabakaların tek devre usulü yapıldığı turnuvanın final maçı ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek. Final maçının ardından dereceye giren sporculara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok madalyalarını takdim edecek.

"Bu topraklar cetvelle çizilerek değil süngüyle kazınarak vatan olmuştur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altınok, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşımızın katılım sağladığı ayak tenisi turnuvasıyla kutlamaya başladık. Bu topraklar cetvelle çizilerek değil süngüyle kazınarak vatan olmuştur. Bu ülke, vatanı için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanların vatanıdır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm şehit ve gazilerimize selam olsun, rahmet olsun." ifadelerini kullandı.

"Anadolu, kahramanlık öyküleriyle Türk yurdu oldu"

30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu anımsatan Altınok, Anadolu'nun kahramanlık öyküleriyle Türk yurdu haline geldiğin dile getirdi.

Altınok, "1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapısı Türk milletine açılmıştır. 1176 Miryokefalon Zaferi yurt tutan savaş olarak bilinir ki bundan böyle Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirmiştir. 30 Ağustos Zaferi ise bu toprakların ebediyen Türk milletine ait olduğuna dair vurulan mühürdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizi ve bayrağımızı kahramanlarımıza borçluyuz"

Turgut Altınok, şunları kaydetti:

"Tarihine sahip çıkmayan milletlerin ve devletlerin geleceği olmaz. Devletimiz, ülkemiz, evlatlarımız, bayrağımız varsa, minarelerden ezanlarımız okunuyorsa bunu borçlu olduğumuz yiğitler, kahramanlar, şehitler ve gaziler var. Afyon Kocatepe'ye kadar Yunan ordusu gelmiş ve Ege işgal altında, bu zor şartlar altında milli mücadelenin en önemli kalelerindendir Kocatepe... Düşman ordularının "6 ayda toparlanamaz" dediği orduyu büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dehası toparladı ve 26 Ağustos 1922'de büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz kahramanlığı millet olmanın yeniden doğuşu olmuştur."

Kaynak: AA