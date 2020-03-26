Keçiören'de 3 ton sahte dezenfektan ele geçirildi Ankara Keçiören'de zabıta ekipleri bir dükkanda 3 ton sahte dezenfektan ele geçirdi.

Ankara Keçiören'de zabıta ekipleri bir dükkanda 3 ton sahte dezenfektan ele geçirdi.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Kavacık Subayevleri Köknar Sokak'ta bir dükkanda merdiven altı dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarı üzerine adrese baskın yaptı. Yoğun kokunun olduğu dükkanda tuvalet kağıtlarıyla perdelenen gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Ekipler, bölmenin kapısından aşağı indiklerinde dezenfektan yapımında kullanılan tıbbi ham maddeler ve bandrolle satılmaya hazır hale getirilen sahte dezenfektanlar buldu. Baskın sırasında müşteri olduğunu belirten 2 kişi kaçarak kayıplara karışırken, yakalanan dükkan sahibi Ömer G. olay yerine çağrılan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ele geçirilen yaklaşık 3 ton dezenfektan ve dezenfektan yapımında kullanılan maddeye el koyarken, zabıta ekipleri ruhsatsız olan depoyu mühürledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Fırsatçılara, fahiş fiyatla ürün satanlara ve gıda güvenliğine dikkat etmeyen işletmelere yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Korona virüs salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı merdiven altı üreterek piyasaya süren sahtekarlara da meydan bırakmıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde vatandaşımıza zarar verecek olan hiçbir eyleme tahammülümüz yoktur. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA