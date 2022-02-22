Keçiören'de 22.02.2022'ye özel 30 "evet" - Haberler
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Keçiören'de 22.02.2022'ye özel 30 "evet"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keçiören'de 22.02.2022'ye özel 30

Keçiören'de evlilik günlerini unutulmaz kılmak için 22.02.2022 tarihini seçen 30 çift dünya evine girdi.

Keçiören'de evlilik günlerini unutulmaz kılmak için 22.02.2022 tarihini seçen 30 çift dünya evine girdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kıydığı nikahlar sırasında çiftlerin 'evet'leri Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'nda yankılandı.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de 30 çift 22.02.2022'yi evlilik tarihi olarak seçti. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah Salonu da birçok nikah merasimine ev sahipliği yaptı. 30 çift Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok'un da kıydığı nikahlarla bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi. Evlatlarının mürüvvetlerini görmenin mutluluğunu yaşayan anne ve babalar ise dualar ederek evlatlarının bir ömür boyu mutlu olmasını dilediler.

Unutulmaz bir tarihte evlenerek mutlu yuva kurmanın ilk adımını atan çiftleri tek tek tebrik eden Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok, "Ailenin temelinde; karşılıklı sevgi, saygı, hürmet ve çiftlerin birbirlerini anlayışla karşılamaları yer alıyor. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına olsun inşallah" dedi. - ANKARA

Keçiören'de 22.02.2022'ye özel 30 evet

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yerel, Haberler

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