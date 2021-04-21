Keçiören'de '2 yılda 2 bin 300 metruk yapı' yıkıldı
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Keçiören'de '2 yılda 2 bin 300 metruk yapı' yıkıldı

Keçiören'de '2 yılda 2 bin 300 metruk yapı' yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından son 2 yılda ilçede gerçekleştirilen 2 bin 300 gecekondu ve metruk yapı yıkımının 2021 yılının sonuna kadar 2 bin 700'e ulaşması hedefleniyor.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından son 2 yılda ilçede gerçekleştirilen 2 bin 300 gecekondu ve metruk yapı yıkımının 2021 yılının sonuna kadar 2 bin 700'e ulaşması hedefleniyor. İlçenin daha estetik bir görünüme kavuşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında gecekondu ve mülk sahipleriyle herhangi bir problem yaşanmazken yıkım işlemleri yasal süreç işletilerek devam ettiriliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 2 yılda kent estetiğine aykırı 2 bin 300 gecekondu ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik önemli bir yol katedildiğini belirtti. Konuya ilişkin konuşan Başkan Altınok, "Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir. Biz de şehrimizin hücrelerini yenilemek için bir yandan metruk yapı ve gecekonduları yasal çerçevede yıkıyoruz bir yandan da 25 mahallemizde başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını ilerletiyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşüm devam ediyor"

Keçiören'deki metruk yapılan yıkımı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altınok, "Şehir medeniyet demektir. Şehrimizi inşa ederken bir yandan tarihimize ve özümüze ait olan değerlerimizi koruyor bir yandan da modern kent anlayışına yönelik eserler ortaya koyuyoruz. Keçiören'i 'Gezilip görülmesi gereken yerler' listesine soktuk. Şuanda kentsel dönüşüm ve gecekondu yıkım çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. 25 mahallemizde 8 ayrı planda kentsel dönüşümü başlattık. Dileyen vatandaşlarımız kentsel dönüşüm şartlarını yerine getirerek bu çalışmamızdan faydalanabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de '2 yılda 2 bin 300 metruk yapı' yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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