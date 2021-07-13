Keçiören'de 2 yılda 1001 vatandaş iş sahibi yapıldı
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Keçiören'de 2 yılda 1001 vatandaş iş sahibi yapıldı

Keçiören'de 2 yılda 1001 vatandaş iş sahibi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla 2 yıl önce kurulan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi özellikle salgın sürecinde artan işsizlik sorununa önemli ölçüde çözüm bularak bin 1 vatandaşa iş kapısı oldu.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla 2 yıl önce kurulan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi özellikle salgın sürecinde artan işsizlik sorununa önemli ölçüde çözüm bularak bin 1 vatandaşa iş kapısı oldu. Kariyer Ofisi aynı zamanda iş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendirirken, kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlamaya devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, istihdama katkı vermek için açılan Kariyer Ofisiyle 2 yılda bin 1 vatandaşı iş sahibi yaparak verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. Altınok, "Söz verdik ve yaptık. Kariyer Ofisimiz kurulduğu günden itibaren bin 1 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Vatandaşımıza iş, işverenlerimize de personel bulma konusunda kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz pandemi sürecinde de online olarak hizmet vermeye devam etti" dedi.

Önemli başarı elde ettik

İstihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kariyer Ofisi'nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir iş ve işveren buluşturma platformumuzdur. Pandemi sürecinde de e-Kariyer Ofisimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor, onların iş sorununa işverenin nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar" İfadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de 2 yılda 1001 vatandaş iş sahibi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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