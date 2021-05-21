Keçiören Belediyesinden rekor tedavi hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Keçiören Belediyesinden rekor tedavi hizmeti

Keçiören Belediyesinden rekor tedavi hizmeti
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi 5 ayda '2 bin 500' sokak hayvanını tedavi ederek rekor bir hizmete imza attı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sokak canlılarımızı korumak ve yaşatmak için titizlikle çalışıyoruz. Son 5 aylık hizmet dönemimizde 2 bin 500 sokak hayvanımızı tedavi ederek rekor bir çalışma yaptık. Bu canlılarımızdan yaklaşık 500'ünü de kısırlaştırdık. Can dostlarımıza aşı, ameliyat, ultrason ve diş bakımı dahi birçok tedaviyi uygulayarak onların sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmalarını sağladık." dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE YAŞAMA TUTUNUYORLAR

Keçiören Belediyesi son 5 ayda ilçe genelinde bakım ve tedaviye muhtaç olan 2 bin 500 hayvanı Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan uzman veteriner hekimler ve burada bulunan son teknoloji sağlık cihazlarıyla tedavi etti. Sokak canlılarının zor şartlarda yaşadıklarını kimi zaman vatandaştan gelen ihbarla kimi zaman da Hayvanlarını Besleme Timi'nin tespitleriyle öğrenen ekipler tedaviye muhtaç olan canlıları bulundukları noktalardan alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi etmeye devam ediyor.

"CAN DOSTLARIMIZLA TEK TEK İLGİLENİYORUM"

Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni sık sık ziyaret ederek burada tedavi altında olan canlılarla ilgili bilgiler aldığını ve her bir can dostu ile tek tek ilgilendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkları yaşatmak için rehabilitasyon merkezimize yeni sağlık cihazları aldık. Burayı hem kapalı alanıyla hem de barınağımızın etrafına inşa ettiğimiz doğal yaşam alanıyla Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden biri haline getirdik." diye konuştu.?

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Töre Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören Belediyesinden rekor tedavi hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:34:09. #1.15#

title