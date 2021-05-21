Keçiören Belediyesinden rekor tedavi hizmeti

Keçiören Belediyesi 5 ayda '2 bin 500' sokak hayvanını tedavi ederek rekor bir hizmete imza attı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sokak canlılarımızı korumak ve yaşatmak için titizlikle çalışıyoruz. Son 5 aylık hizmet dönemimizde 2 bin 500 sokak hayvanımızı tedavi ederek rekor bir çalışma yaptık. Bu canlılarımızdan yaklaşık 500'ünü de kısırlaştırdık. Can dostlarımıza aşı, ameliyat, ultrason ve diş bakımı dahi birçok tedaviyi uygulayarak onların sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmalarını sağladık." dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE YAŞAMA TUTUNUYORLAR

Keçiören Belediyesi son 5 ayda ilçe genelinde bakım ve tedaviye muhtaç olan 2 bin 500 hayvanı Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan uzman veteriner hekimler ve burada bulunan son teknoloji sağlık cihazlarıyla tedavi etti. Sokak canlılarının zor şartlarda yaşadıklarını kimi zaman vatandaştan gelen ihbarla kimi zaman da Hayvanlarını Besleme Timi'nin tespitleriyle öğrenen ekipler tedaviye muhtaç olan canlıları bulundukları noktalardan alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi etmeye devam ediyor.

"CAN DOSTLARIMIZLA TEK TEK İLGİLENİYORUM"

Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni sık sık ziyaret ederek burada tedavi altında olan canlılarla ilgili bilgiler aldığını ve her bir can dostu ile tek tek ilgilendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkları yaşatmak için rehabilitasyon merkezimize yeni sağlık cihazları aldık. Burayı hem kapalı alanıyla hem de barınağımızın etrafına inşa ettiğimiz doğal yaşam alanıyla Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden biri haline getirdik." diye konuştu.?

Kaynak: Bültenler