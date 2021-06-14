Keçiören Belediyesinden düğünler için ücretsiz salon hizmeti

Keçiören Belediyesi, yeni evlenen çiftlere ekonomik yönden kolaylık sağlamak için ücretsiz nikah ve düğün salonu hizmeti veriyor.

Keçiören Belediyesi, yeni evlenen çiftlere ekonomik yönden kolaylık sağlamak için ücretsiz nikah ve düğün salonu hizmeti veriyor.

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Aşık Veysel Nikah Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarında çiftler ücretsiz olarak dünyaevine giriyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1 Haziran itibarıyla başlayan düğün sezonuyla birlikte yoğun bir nikah kıyma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Nikahlarını benim kıymamı isteyen çiftlerimizin bu taleplerini elimizden geldiğince yerine getiriyoruz. Nikah ve düğün salonlarımız ücretsiz olarak nezih ve temiz bir şekilde hizmet veriyor. Aşık Veysel Nikah Salonumuzda nikah kıyan çiftlerimize ücretsiz fotoğraf ve video çekimleri hediye ediyoruz. Belediyemize ait 5 düğün salonumuz ise tüm evlenenlere ücretsiz hizmet veriyor" dedi.

"İdaresi ve işletmesi belediyemize ait"

Başkan Altınok, göreve gelirken "Keçiören'de evlenmeyen kalmayacak" sloganıyla vaat ettikleri ücretsiz düğün hizmetini pandemi koşullarında da sürdürdüklerini belirterek, "İdaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikah ve düğün salonlarımızda çiftlerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Dünyaevine giren çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı