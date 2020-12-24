Keçiören Belediyesinden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Keçiören Belediyesinden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti

24.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:04
Keçiören Belediyesinden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi, altı ayda 2 bin 192 vatandaşa hizmet verdi.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi, altı ayda 2 bin 192 vatandaşa hizmet verdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Aile Terapi Merkezimiz yüz yüze görüşme usulüyle bin 176, telefonla görüşme usulüyle ise bin 16 vatandaşımıza hizmet verdi. Altı ayda toplamda 2 bin 192 vatandaşımız bu hizmetimizden yararlandı. Aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ergen danışmanlığı gibi 4 branşta terapilerimiz ücretsiz olarak devam ediyor" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından altı ay önce hizmete açılan Aile Terapi Merkezi, aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ergen danışmanlığı branşlarında toplam 2 bin 192 vatandaşa hizmet verdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile Terapi Merkezi'nin toplumsal ihtiyaca yönelik önemli bir hizmet merkezi olduğunu anımsatarak, "Günümüzde en çok tedavi talebinin olduğu, en çok randevunun alındığı müesseseler psikolojik danışmanlık merkezleri haline geldi. Bu noktada tedavilerin fiyatları çok yüksek. Biz de bu duruma çözüm noktasında nasıl bir katkı sunarız diye düşündük ve Aile Terapi Merkezi hizmete açtık. Çocuklar, gençler, aileler ve çiftler için danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecinde psikolojik danışmalık hizmeti veriyoruz"

Altınok, ayrıca yeni tip korona virüs salgını ile birlikte birey ve toplum psikolojisinde meydana gelen tahribatın onarılması için Aile Terapi Merkezi'nin önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Pandemi süreci toplumumuzda psikolojik yönden bir tahribat oluşturdu. Covid-19 dediğimiz dünyanın başına bela olan bu virüsün ülkeler nezdinde siyasi, ekonomik ve psikolojik etkileri gözle görülür derecededir. Devletler bu tahribatı onarmak için çalışmalarını yapıyorlar. Bu süreçte insanlarımız evlerine hapsedildi. Hiç ummadıkları, daha önce yaşamadıkları bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çocuklar, gençler ve yaşlılar uzun süre evlerinde kaldılar. Bu durumun psikolojik sonuçlarını onarmak için elimizi taşın altına koyduk, Aile Terapi Merkezimiz yoğun bir şekilde hizmete devam ediyor." - ANKARA

Keçiören Belediyesinden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Mbwana Samatta Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören Belediyesinden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:04:51. #1.14#
title