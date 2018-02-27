Keçiören Belediyesinden Aliya İzzetbegoviç Anısına Uluslararası Seminer

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Giderek güçlenen Bosna-Türkiye ilişkileri, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde kalan Bosna ve Balkanların istikrar ve çok kültürlülük tecrübesinin bölgesel iş birliği için önemli bir ilham olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki bu tarihsel bağları güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma hedefindeyiz" dedi.

Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Çok Oturumlu Çok Uluslu Doğu Batı Arasında Aliya Semineri" ve "Saraybosna ile 25 Yıl" programı, Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın verdiği açılış yemeğiyle başladı. Önümüzdeki iki gün içerisinde gerçekleşecek olan seminerin açılışı şerefine Keçiören Ihlamur Kasrı'nda verilen yemeğe çok sayıda akademisyen, yazar, alim ve bürokrat katıldı. İki gün boyunca gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren Mustafa Ak, "Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle derinleşen ve siyasi istikrarla birlikte giderek güçlenen Bosna- Türkiye ilişkileri, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde kalan Bosna ve Balkanların istikrar ve çok kültürlülük tecrübesinin bölgesel iş birliği için önemli bir ilham olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki bu tarihsel bağları güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma hedefindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemizin istikrar ve güven ortamı, bölgesel ilişkilerimize ciddi bir şekilde yansıyor. Kendisinin yerel ve bölgesel aktörlerle yürüttüğü iş birlikleri, jeostratejik öneme sahip Bosna'yı yakından takip etmesi ve elbetteki Rahmetli Aliya'nın kendisine olan itimadı bu ilişkileri çok daha üst noktalara taşıyor" açıklamalarında bulundu.

"Bizim ilişkimiz sadece devletler arası değil milletler arasıdır"

Merhum Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in vefatından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dualarımız sizinle. Bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna'mı koruyun, Bosna'ma sahip çıkın. O size emanet" dediğini kaydeden Ak, "Onun ferasetine, imanına güvenmiş, onu tüm İslam ülkeleri için bir şans olarak görmüştür. Türkiye bu emanete sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Bosna'da hizmetlerine 22 yıldır kesintisiz devam eden TİKA; eğitim, sağlık, kültür, tarım, hayvancılık, idari ve sivil altyapıların yenilenmesi noktasında birçok projeye imza attı. Aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birlikleri enerji, eğitim, turizm alanında da devam ediyor. Bizim ilişkimiz sadece devletler arası değil milletler arasıdır. İki ülke iyi ve kötü günde bir olmaya, beraber olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bosna'nın bağımsızlığının 25. yılını kutluyorum"

Balkanlardaki görünürlüğünü her geçen gün artıran Türkiye'nin, uzun vadeli ve dengeli bir anlayışla siyasi meselelerde ölçülü ve hakkaniyetli tavrını korumayı sürdüreceğini belirten Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki ve desteğiyle Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Ekselans Sayın Bakir İzetbegoviç'in katkılarıyla daha önceden 'İslamın Uç Beyi' belgeseli hazırlanmış ve galası Bosna'da yapılmıştı. Önümüzdeki iki günde de çok oturumlu ve çok uluslu bir seminer programı gerçekleştirilecek. Bu seminere Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Tunuslu İslamcıların alim ve bilge lideri Raşid El-Gannuşi de katılacak. 'Ümmet liderlik, birlik ve stratejik planlama eksikliği çekiyor bu boşluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan doldurdu' diyen Sayın Gannuşi, bu yüzyılın değerli bir mütefekkiri olarak seminere önemli katkılar sunacak. Bosna'nın bağımsızlığının 25. yılını tekrar kutluyor, iki ülke dostluğunun ilelebet sürmesi temenni ediyorum."

Program, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan adına vereceği kapanış yemeği ile son bulacak. - ANKARA