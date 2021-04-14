Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi
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Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarıyla bozuk ve yıpranmış yolların yenilendiğini ve son 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi yapıldığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarıyla bozuk ve yıpranmış yolların yenilendiğini ve son 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi yapıldığını belirtti.

Son 2 yıllık görev süresinde Keçiören'de 300 bin ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını, bunun yaklaşık 200 bin tonunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde gerçekleştirdiklerini, son bir yılda sokaklara serdikleri asfaltın 40 milyon lira değerinde olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından son iki yılda yapılan asfalt serim çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. Son bir yılda şehrimizde 40 milyon liralık asfalt serimi yaptık. İki yıllık görev süremizde ise söz verdiğimiz gibi ilçemizde bozuk ve yıpranmış yol bırakmadık ve bu kapsamda 300 bin tonluk rekor düzeyde asfalt serim çalışması yaptık" ifadelerini kullandı.

Altınok, ayrıca ilçedeki birçok sokakta kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yaptıklarını da belirtti. - ANKARA

Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi
Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi
Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi
Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi
Keçiören Belediyesinden 2 yılda 300 bin ton asfalt serimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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