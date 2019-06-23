Keçiören Belediyesince Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli...

Keçiören Belediyesince 26 Haziran'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açılamaya göre, panel, Keçiören Uyuşturucu Bağımlılığı ve Alkolizmle Mücadele Derneği ile iş birliğiyle Necip Fazıl Sahnesi'nde düzenlenecek.

Panelde İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Daire Başkanı Ömer Ulu, Gazi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Özkan, Emekli Emniyet Müdürü Mutlu Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Dündar, Engelli Ressam Yusuf Akgün, konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı etkili ve kesintisiz bir mücadele vermek istediklerini belirtti.

Uyuşturucu kullanımının toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Altınok,"İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi adımları olduğunu ve olumlu neticeler alındığını biliyoruz. Keçiörenimizin özellikle gençler için daha güvenli bir hale dönüşmesi noktasında bizler de devletimizin tüm güvenlik birimleriyle el ele vererek, uyuşturucu illetine karşı çok yönlü bir mücadele yürüteceğiz. Madde bağımlısı evlatlarımızın, tedavi ve terapisi için ilgili kurumlarla iş birliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel merkezlerde masrafları belediye tarafından karşılanan rehabilitasyon çalışmaları yapacaklarını söyleyen Altınok, "Bağımlılarımızın tedavi süreci ve sonrasındaki terapi aşaması sıkı takibe alınacak. Ailelerimiz bu zorlu süreçte yalnız bırakılmayacak, gençliğimizi tehdit eden bu belanın üstesinden hep birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA