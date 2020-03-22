Keçiören Belediyesi yemekhanesinde koronavirüs nedeniyle paket tabildot uygulaması Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından personel yemekhanesinde toplu yemek yeme sistemine son vererek tek kullanımlık paket tabildot sistemine geçti.

Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından personel yemekhanesinde toplu yemek yeme sistemine son vererek tek kullanımlık paket tabildot sistemine geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre personel, yemekhanede pişen yemekleri özel olarak paketlenen tek kullanımlık tabildotlarla alarak çalıştıkları birimlerde tüketmeye başladı.

Yemekler personel tarafından alınırken kalabalık oluşmaması için de her birimin yemek alma saati ayrı olacak şekilde ayarlandı. Sırası gelen birimin personeli yemekhaneye tek tek alınarak toplu halde yemek alma durumu ortadan kaldırıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Bir yandan da personelimizi koronavirüs salgınına karşı korumak için yemekhanede toplu olarak yemek yeme sistemine ara verdik. Kalabalık oluşmasının önüne geçmek için personelimiz tek kullanımlık tabldotlara konulan yemekleri sırayla alarak birimlerinde tüketiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı alması gereken önlemlerin toplumun her kesimine yayılması gerektiğine dikkati çekerek, belediye olarak vatandaşın toplu olarak bulunduğu tesis, kamu binaları ve tüm sosyal alanlarda dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA