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Keçiören Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşa yardım etti

Keçiören Belediyesi, Esertepe ve Kanuni mahallelerinde meydana gelen yangın sonrası temizlik işleri personelini olay yerine yönlendirerek evi yanan vatandaşlara yardımcı oldu.

Keçiören Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşa yardım etti
16.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:09

Keçiören Belediyesi, Esertepe ve Kanuni mahallelerinde meydana gelen yangın sonrası temizlik işleri personelini olay yerine yönlendirerek evi yanan vatandaşlara yardımcı oldu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Esertepe ve Kanuni mahallelerinde elektrik kaçağından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangın sonrası Keçiören Belediyesi'ne ulaşan mahalle sakinleri, evi yanan vatandaşlar için yardım istedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini olay yerine yönlendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yanan evlerin temizlenmesi talimatı verirken, ekipler, yangının ardından oluşan tahribatın kalıntılarını temizleyerek aileye temizlik yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evi yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altınok, "Duyarlı bir vatandaşımızın bize sosyal medyadan ve diğer iletişim yollarını kullanarak ulaşması sonucu eve acilen yönlendirilen ekiplerimizce temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür vakalarda her zaman vatandaşımızın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah bir daha bu tür elim vakalarla karşılaştırmasın bizleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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