Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı

15.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:04
Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla ilçede bulunan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla ilçede bulunan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek verildi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgut Altınok adına çiçekleri sağlıkçılara ulaştıran yetkililer, ilçedeki sağlık kurumlarını tek tek gezerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden feragat ederek sağlığımız için yoğun mesai harcayan her bir sağlık çalışanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına birçok hizmet verdiklerini ve onlar için yaklaşık 130 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Kovid-19 vakalarına karşı cansiparane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız, devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Onların emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Bu anlamda temizlik, maske ve mesafe kurallarını gevşetmeden uygulamaya devam etmeliyiz. Pandemi ile mücadelelerinde kahraman sağlıkçılarımızın yanlarındayız. Onlara yönelik hizmetlerimizi gönülden veriyoruz. Her bir sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı
Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Şevket Çoruh Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:05:19. #1.16#
title