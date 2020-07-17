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Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'ne başvurular başladı

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'ne başvurular başladı.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'ne başvurular başladı
17.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:00

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'ne başvurular başladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Kurs Merkezi'nde YKS ve LGS kurs kayıtlarının başladığını bildirdi.

Keçiören'e hizmetkar oldukları 1994'ten beri eğitime destek konusunda ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Altınok, "Geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk. Burs verme hizmetini de yine ilk göreve geldiğimiz 1994'te biz başlattık. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılı için Tepebaşı Kurs Merkezimize başvurubilirler." ifadelerini kullandı.

Altınok, kurs merkezindeki kapasiteyi artırarak daha fazla öğrencinin geleceğine katkıda bulunacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Tepebaşı Kurs Merkezimiz 31 Ağustos'ta başlayacak olan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin kurs başvurularını almaya başladı. Öğrenci ve öğretmen kapasitesini her yıl artırdığımız kurs merkezimize son başvuru tarihini 29 Temmuz olarak belirledik. Kurs merkezimizden eğitim almak isteyen öğrencilerimiz kayıtlarını belediyemizin kurumsal internet sitesi üzerinden yapabilirler."

"Gençler; devletimizin ve milletimizin geleceği"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni sezonda Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitim görecek öğrencilere yönelik şu mesajları verdi:

"Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var."

Altınok, Hazreti Peygamber'in "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür" sözlerini anımsattı.

Kaynak: AA

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