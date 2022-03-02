Keçiören Belediyesi temizlik timi ilçenin dört bir yanını gece gündüz temizliyor

Temizlik timi, rutin çalışmaların dışında kentteki park, bahçe ve diğer muhtelif noktalarda dezenfeksiyon çalışması da yürütüyor. İlçedeki 51 mahallede 24 saat esasına göre devam eden temizlik çalışmalarıyla Keçiörenliler daha temiz bir güne merhaba diyor.

Keçiören'in, Türkiye'deki en temiz ilçelerden biri olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören'de yaşaması için çalışıyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklarımızı temizleyerek dezenfekte ediyoruz." dedi.

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