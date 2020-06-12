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Keçiören Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte çevre temizliği ve çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü...

Keçiören Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı
12.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte çevre temizliği ve çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Altınok'un talimatı ile tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, semt pazarları gibi noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor.

Daha temiz bir Keçiören için bilgilendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, temiz çevre bilincini güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için el broşürleri de dağıtıyor.

Belediye ekipleri tarafından kapı kapı gezilerek ve binaların giriş kapılarına asılarak dağıtımı yapılan 35 bin adet el broşürü ile çöplerin 20.00 ila 22.00 saatleri arasında çıkarılmasına ilişkin uyarılar yapılırken, belirtilen saatlerin dışında çöplerini dışarı çıkaranlar için ise cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in Ankara'nın ve Türkiye'nin en temiz ve düzenli ilçesi olduğunu belirterek, mesai mefhumu olmaksızın hizmete devam edeceklerini bildirdi.

Altınok, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte çevre temizliği ve çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Rutin temizlik çalışmaları dışında özellikle koronavirüs sürecinde ilçemizdeki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizledik. Çevremizi temiz tutma konusunda vatandaşlarımızın da hassas davranacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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