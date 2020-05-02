Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler, ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler, ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçede kurulan 43 semt pazarından toplanan sebze ve meyve atıklarını, gübre üretim merkezindeki kompost makinesiyle çevre dostu gübre haline getiriyor.

Burada üretilen gübreler, Keçiören'in dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost makinesiyle ürettikleri aylık 400 ila 800 kilogram arasındaki organik gübreyi ilçedeki park ve bahçelerde kullandıklarını belirterek, "Laboratuvar ortamındaki testlerde birinci sınıf kalite ölçümlerine sahip olan gübrelerimiz aynı zamanda çevre dostu bir özelliğe sahip." ifadesini kullandı.

Altınok, "Sıfır Atık Projesi" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost ünitesinde aylık 400 ila 800 kilogram arasında birinci sınıf organik gübre üretildiğini, üretim fazlası gübrelerin de depolanarak daha sonra kullanıldığını bildirdi.

Bu çalışmayla birlikte belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderlerinin de azaldığını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA