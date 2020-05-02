Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor
02.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:20

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler, ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler, ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçede kurulan 43 semt pazarından toplanan sebze ve meyve atıklarını, gübre üretim merkezindeki kompost makinesiyle çevre dostu gübre haline getiriyor.

Burada üretilen gübreler, Keçiören'in dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost makinesiyle ürettikleri aylık 400 ila 800 kilogram arasındaki organik gübreyi ilçedeki park ve bahçelerde kullandıklarını belirterek, "Laboratuvar ortamındaki testlerde birinci sınıf kalite ölçümlerine sahip olan gübrelerimiz aynı zamanda çevre dostu bir özelliğe sahip." ifadesini kullandı.

Altınok, "Sıfır Atık Projesi" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost ünitesinde aylık 400 ila 800 kilogram arasında birinci sınıf organik gübre üretildiğini, üretim fazlası gübrelerin de depolanarak daha sonra kullanıldığını bildirdi.

Bu çalışmayla birlikte belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderlerinin de azaldığını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Selçuk İnan Burak Yılmaz Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 11:34:15. #1.15#
title