Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Keçiören Belediyesi, ilçede hakim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Keçiören Belediyesi, ilçede hakim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede hakim olan kar yağışıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği noktalara kuru mama bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sokak hayvanları, Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için şehrimizin dört bir yanına mama bırakıyor. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sokak canlılarına karşı Keçiörenlilerin de oldukça duyarlı olduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak can dostlarımıza dair taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Biz de derhal harekete geçerek gerekli olan çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz dayanışmanın yanı sıra belediye ekiplerimiz de oldukça hassas çalışmalar yapıyor ve yaralı olan sokak canlılarımızı rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alıyorlar. Tedavisi tamamlanan canlılarımızı da sağlıklı bir şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız