Keçiören Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yiyecek bıraktı - Haberler
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Keçiören Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yiyecek bıraktı

Keçiören Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yiyecek bıraktı
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Keçiören Belediyesi, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının aç kalmaması için "Soksak Hayvanlarını Besleme Timi"nin ilçenin dört noktasına kuru mama bıraktığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, belediye ekiplerinin ilçenin yüksek noktalarında hakim olan kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ekiplerin karla mücadele için seferber edildiğini belirtti.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

Keçiören Belediyesi, Sokak Hayvanları, kar, Güncel, Haber

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