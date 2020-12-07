Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi
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Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi

07.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:46
Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi

Keçiören Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, işyeri önleri ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı.

Keçiören Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, işyeri önleri ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı.

Hem dezenfekte hem temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Korona virüsle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek şehrimizi hem temizledik hem de dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 51 mahallemizde aralıksız devam edecek" dedi.

50 kişilik ekip kuruldu

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların sağlığı için köşe bucak temizlik yaptı. Belediye tarafından kurulan 50 kişilik personel ile birlikte 3 adet yol süpürme aracı sokakların daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, işyeri önlerini ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı. Ekipler, sokakların insansız olması dolayısıyla rahat ve detaylı bir çalışma yürüttü. - ANKARA

Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi
Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi
Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi
Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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