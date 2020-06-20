Keçiören Belediyesi semt pazarlarına klima sistemi kuruyor
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Keçiören Belediyesi semt pazarlarına klima sistemi kuruyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlk belediye başkanı seçildiğimiz 1994 yılından günümüze kadar ortaya koyduğumuz en önemli belediyecilik hizmetlerinden biri de semt pazarlarımızda hayata geçirdiğimiz huzur, güven, düzen ve konfordur.

Keçiören Belediyesi semt pazarlarına klima sistemi kuruyor
20.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:44

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlk belediye başkanı seçildiğimiz 1994 yılından günümüze kadar ortaya koyduğumuz en önemli belediyecilik hizmetlerinden biri de semt pazarlarımızda hayata geçirdiğimiz huzur, güven, düzen ve konfordur." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, öz kaynaklarıyla semt pazarlarında yapımına başlanan klima sistemi montaj çalışmalarına, Keçiörenlilerin daha ferah, konforlu ve modern koşullarda alışveriş yapmaları için hız kazandırdı.

Başkan Turgut Altınok'un talimatıyla birçok semt pazarına kurulması beklenen klima sistemi Türkiye'de bir ilk olarak da dikkati çekiyor.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlarına kurulan klima sistemiyle vatandaşlara yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunacaklarını belirtti.

Semt pazarlarındaki bu hizmetin Türkiye'de bir ilk olduğunu aktaran Altınok, "İlk belediye başkanı seçildiğimiz 1994 yılından günümüze kadar ortaya koyduğumuz en önemli belediyecilik hizmetlerinden biri de semt pazarlarımızda hayata geçirdiğimiz huzur, güven, düzen ve konfordur." ifadelerini kullandı.

"Ticaretimizle gönüller alıp, gönüller yapmalıyız"

Altınok, Keçiören'de ahlaklı, temiz ve dürüst ticareti teşvik etmek için semt pazarlarında ve diğer ticarethanelerde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Hz. Ömer'in, "Fırat kenarında bir kurt bir koyun yerse korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer'den sorulur" sözünü anımsatan Altınok, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarının görevi vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), 'Aldatan bizden değildir' buyurmuştur. Ticaretimizi, saygıyla, sevgiyle, insanca, kırmadan, gönüller alıp, gönüller yaparak ifa etmeliyiz. Hakkı, hukuku koruma işi lafta kalmamalı, gereği yapılmalı. Biz hakkı koruduk, pazarlar inşa ettik, Türkiye'de birçok belediye pazarlarımızı örnek aldı. Güler yüz sadaka-i cariyedir. Pazarcılarımız işlerini saygıyla ve güler yüzle yaparlarsa bedavadan sevap kazanırlar. Temiz mal satılırsa helal olsun denir, kötü mal satılırsa haram olsun. Haram olsun denirse de esnafımızın kazancından bereket kalkar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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