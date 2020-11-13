Keçiören'de organik atık getirene organik gübre hediye
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Keçiören'de organik atık getirene organik gübre hediye

13.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:55
Keçiören'de organik atık getirene organik gübre hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sıfır Atık Projesi kapsamında organik meyve ve sebze atıklarını getiren vatandaşlara kompost makinasıyla üretilen gübre hediye edildiğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sıfır Atık Projesi kapsamında organik meyve ve sebze atıklarını getiren vatandaşlara kompost makinasıyla üretilen gübre hediye edildiğini belirtti. Altınok, "Kompost makinesiyle ürettiğimiz organik gübremizi ilçemizdeki park ve bahçelerde kullanıyoruz. Aynı zamanda evlerindeki organik sebze ve meyve atıklarını getiren vatandaşımıza da gübre hediye ediyoruz. Laboratuvar ortamındaki testlerde birinci sınıf kalite ölçümlerine sahip olan gübrelerimiz çevre dostu bir özelliğe sahip" dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarından toplanan sebze ve meyve atıklarını gübre üretim merkezindeki kompost makinesiyle çevre dostu gübre haline getiriyor. Burada üretilen gübreler Keçiören'in dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanılıyor. Organik sebze ve meyve atıklarını getiren vatandaşlara da gübre hediye ediliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost ünitesinde aylık ortalama 800 kilogram birinci sınıf organik gübre üretildiğini belirterek, üretim fazlası gübrelerin de depolanarak daha sonra kullanıldığını söyledi. Organik atıkların geri dönüştürülmesiyle birlikte belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderlerinin azaldığını kaydeden Altınok, "Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de organik atık getirene organik gübre hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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