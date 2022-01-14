Keçiören Belediyesi öğrencilerin ve vatandaşların içini ısıtan çorba dağıtım hizmetini yeniden başlattı

ANKARA (Bültenler) - Pandemi öncesinde de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda Keçiören Belediyesi tarafından sıcak çorba dağıtımı yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi öncesinde öğrencilerimiz için üniversitelerde çorba ikramında bulunduk. Ayrıca Ankara genlindeki hastanelerimizin etrafında bekleyen vatandaşlarımıza da sıcak çorba hizmeti sunduk. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımız ve toplu taşımada görevli olan şoförlerimiz de çorba dağıtım hizmetimizden duydukları memnuniyeti karşılaştığımız her yerde dile getiriyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Sıcak bir çorba, sıcak bir gülümseme" sloganıyla yapılan çorba dağıtım hizmetinden faydalanan öğrenci ve vatandaşlar Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet