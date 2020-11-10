Keçiören Belediyesi'nin web sitesinde Nutuk seslendirildi
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Keçiören Belediyesi'nin web sitesinde Nutuk seslendirildi

10.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:01
Keçiören Belediyesi'nin web sitesinde Nutuk seslendirildi

Keçiören Belediyesi kurumsal internet sitesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini kendi kalemi ile anlattığı Nutuk isimli eseri 21 bölüm şeklinde seslendirilerek paylaşıldı.

Keçiören Belediyesi kurumsal internet sitesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini kendi kalemi ile anlattığı Nutuk isimli eseri 21 bölüm şeklinde seslendirilerek paylaşıldı.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, bu kapsamda Keçiören Belediyesi internet sitesini ziyaret eden vatandaşları ilk olarak Nutuk'un sesli olarak paylaşıldığı sayfa karşılıyor. Bu sayede Nutuk'u sesli olarak dinlemek isteyen vatandaşlara kolaylık sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk'un, Gazi'nin vefatının 82'inci yıl dönümü anısına belediyeye ait kurumsal web sitesinden sesli olarak yayınlandığını bildirdi.

Altınok, "Nutuk,19 Mayıs 1919'da Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manda ve himayeyi reddederek bağımsızlık koşusuna başladığı günden Türk milletinin yaşadığı İstiklal Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar birçok kahramanlığı anlatan önemli bir hazine. Bağımsızlık mücadelesini verdiğimiz o dönemi en iyi iyi anlatan Nutuk'u özellikle gençlerimiz okumalı ve Atatürk'ü iyi anlamalıdır. Biz de Atatürk'ün daha iyi anlaşılması için Nutuk'u seslendirerek web sitemizde kamuoyuyla paylaştık." ifadelerini kullandı.

"Büyük komutan ölümsüzleştirildi"

Nutuk ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken yaşanan zorlukların ve gelecekte yaşanabilecek olan tehlikelerin Atatürk tarafından anlatıldığını anımsatan Başkan Altınok, Atatürk'ü vefatının 82'nci yıl dönümünde, doğum yılı olan 1881 ve sonsuzluk işareti koreografisi ile ölümsüzleştirdiklerini de dile getirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiştir. Türk milleti küllerinden doğmuştur. Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah'a sonra Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Bayraklarımız kıyamete kadar dalgalansın, minarelerden ezanlarımız dinmesin, devletimiz kıyamete kadar payidar olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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