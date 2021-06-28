Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı
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Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı

Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 5 Temmuz'da başlatılacak olan 6-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceği Yaz Spor Okulları için kayıtlar açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 5 Temmuz'da başlatılacak olan 6-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceği Yaz Spor Okulları için kayıtlar açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından 5 Temmuz'da kayıtların açıldığı Yaz Spor Okulunda; atletizm, atletizm özel sporcular, basketbol, basketbol özel sporcular, badminton, güreş, judo, geleneksel okçuluk, masa tenisi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, dart, akıl ve zeka oyunları, kaykay branşlarından birine kayıt yaptırmak isteyen çocuklar ve ailelerin Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Yaz Spor Okullarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ücretsiz olarak eğitim sunacak olan okulumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla iletişimlerini geliştirerek spor ahlakı ve spor kültürü ile yetişmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal yönden gelişmelerine de katkıda bulunacağız" dedi. - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı
Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı
Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı
Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı
Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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