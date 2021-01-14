Keçiören Belediyesi'nin e-kariyer ofisi, 2021'de de işsizlere çözüm sunacak
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Keçiören Belediyesi'nin e-kariyer ofisi, 2021'de de işsizlere çözüm sunacak

14.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:46
Keçiören Belediyesi'nin e-kariyer ofisi, 2021'de de işsizlere çözüm sunacak

Keçiören Belediyesi'nin iş başvuru merkezi olan e-Kariyer Ofisi 2021 yılında da vatandaşların iş bulma merkezi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nin iş başvuru merkezi olan e-Kariyer Ofisi 2021 yılında da vatandaşların iş bulma merkezi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa e-Kariyer Ofisi çözüm buluyor.

İş arayanları meslek dallarına göre iş verene yönlendiren e-Kariyer Ofisi aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kariyer Ofisimizle pandemi döneminde iş bulmaya devam ettik ve 553 vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Şuanda işverenlerimizle iş arayan vatandaşlarımızı e-Kariyer Ofisimiz aracılığıyla buluşturuyoruz. Keçiören belediyesi olarak 2021'de de iş bulma merkezi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini bildiren Altınok, şunları aktardı:

"Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir iş ve işveren buluşturma platformumuzdur. Pandemi sürecinde de e-Kariyer Ofisimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor, onların iş sorununa işverenin nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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