Keçiören Belediyesi'nden "Tam Bana Göre Festival" - Haberler
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Keçiören Belediyesi'nden "Tam Bana Göre Festival"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Keçiören Belediyesi'nden

Ankara Keçiören Belediyesi 16 ve 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Tam Bana Göre Festival'e renkli stantlarla katılım sağlayarak gençlere birbirinden eğlenceli oyunlarla karşılayacak.

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediyesi 16 ve 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Tam Bana Göre Festival'e renkli stantlarla katılım sağlayarak gençlere birbirinden eğlenceli oyunlarla karşılayacak.

Keçiören Belediyesi 16 ve 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Tam Bana Göre Festival'e renkli stantlarla katılım sağlayarak gençlere birbirinden eğlenceli oyunlarla karşılayacak. Festival boyunca birçok büyük ödülün verileceği yarışlar Ankara Millet Bahçesindeki Keçiören Belediyesi standında gençlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalde rock konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e- learning eğitimleri, etnospor, söyleşiler, konferanslar, özel lezzetler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyelerin birbirinden ilginç stantları bulunacak. - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nden Tam Bana Göre Festival

Keçiören Belediyesi'nden Tam Bana Göre Festival

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