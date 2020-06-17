Keçiören Belediyesi'nden "sosyal mesafeli" nikah merasimleri Keçiören Belediyesi, belediyeye ait nikah salonlarında gerekli önlemleri uygulayarak çiftlerin nikahlarını kıymaya başladı.

Keçiören Belediyesi, belediyeye ait nikah salonlarında gerekli önlemleri uygulayarak çiftlerin nikahlarını kıymaya başladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağı kararının alınmasıyla, nikah salonlarında sıkı tedbirlerle çiftlerin nikahlarını kıyılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gereğince belediyeye ait nikah salonlarında özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralları salonda bulunan misafirlere hatırlatılırken, çiftlerin sabırsızlıkla beklediği nikah işlemleri sırasında ise yine bu kurallara uyulması için hassasiyet gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah Salonu'nda alınan tedbirlerle bir günde 21 çiftin nikahını kıydıklarını bildirdi.

Altınok, nikah salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarının aksatılmadan uygulandığını, vatandaşların da herhangi bir itirazda bulunmadan alınan tedbirleri olumlu karşıladığını aktardı.

"Yeni oturma düzeni hazırladık"

Turgut Altınok, nikah salonunda alınan tedbirlerin insan sağlığı için önemli olduğuna değinerek, salonun genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine göre mesafe planı hazırladıklarını bildirdi.

Salona alınacak misafir kapasitesini koltuk sayısına ve mesafe kuralına göre belirlediklerini anlatan Altınok, misafirlerin birer koltuğu boş bırakacak şekilde nikah merasimini takip ettiğini aktardı.

Altınok, nikah kıyma, hatıra fotoğrafı çekilme gibi süreleri kısa tuttuklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişlerimizi nikah salonu girişlerine astık. Misafirlerimiz salona girerken ateş ölçümlerini aksatmadan yapıyoruz, maskesi olmayana da maske veriyoruz. Yine girişlere dezenfektan ve el antiseptiği koyarak misafirlerin ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Görevlilerimiz, karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olacak olan eylemlere de izin vermiyor. İki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakarak ortamdaki doğal hava sirkülasyonu sağlamaya da özen gösteriyoruz."

Kaynak: AA